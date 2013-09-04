شعر ناعم وكثيف على طريقة سيدات "مومباي" الهنديَّة

هل تعلمين أنَّ الهند تنتج سنوياً العديد من المنتجات الخاصَّة بتنعيم الشَّعر وتكثيفه وعلاج مشاكله، ولا تصل هذه المنتجات إلى أسواق الخليج إلا مقلَّدة؟!

فكريمات وزيوت الشَّعر الهنديَّة الموجودة في الأسواق لن تكون ذات فاعليَّة كافية لإصلاح شعرك وإعطائه ما ترغبين فيه؛ لذلك، فإن "سيِّدتي نت" يقدِّم بين يديك الطُّرق والوصفات الطبيعيَّة الأصليَّة التي كانت تتبعها سيِّدات "مومباي" في غرب الهند، والتي تعتمد في أساسها على الزيوت الطبيعية التي تعتبر السرّ وراء نعومة وكثافة الشَّعر الهنديّّ، وفق ما يلي

تابعي : أشهر وأغرب طرق تمليس الشَّعر

1. زيت الصندل واللافندر لتغذية الشَّعر

المكوِّنات:

• 8 نقاط من زيت الصندل.

• 8 نقاط من زيت اللافندر.

• نصف كوب من زيت الصويا.

الطَّريقة:

اخلطي المكوِّنات، وسخنيها قليلاً على نار هادئة، حتى يُصبح الخليط دافئًا، ثمّ دلِّكي شعرك به، واتركيه لمدَّة 20 دقيقة، ثمّ اغسلي شعرك.

* استخدمي هذه الطَّريقة مرَّة أو مرَّتين أسبوعيًا.

* كما يمكنكِ القيام بنفس الطَّريقة باستخدام المكوِّنات الآتية، إذا لم يتوفَّر لديكِ زيت الصندل:

• نصف كوب زيت صويا.

• زيت روز ماري.

• زيت لافندر.

2. زيت الخروع لتنظيف الشَّعر وتغذيته

المكوِّنات:

• 5 ملاعق من زيت الخروع.

• ملعقة من الجليسرين.

• ملعقة من الخل.

• ملعقة من الشَّامبو.

الطَّريقة: اخلطي المكوِّنات، وضعيها على شعرك لمدَّة 10 دقائق، ثمّ اغسليه جيداً. كما يمكنكِ استخدام نفس الطَّريقة من دون وضع الشَّامبو كحمّام زيت لتغذية الشَّعر.

3. زيت الزيتون لشعر كثيف وطويل

المكوِّنات:

• جرجير.

• نصف لتر من زيت الزيتون.

الطَّريقة:

أحضري حزمة من الجرجير، واطحنيها جيداً، ثمّ أحضري نصف لتر من زيت الزيتون، وامزجيهما سويًا، واتركي المزيج على شعرك لمدَّة نصف ساعة، ثمّ اغسلي شعرك، وداومي على هذه الطَّريقة بشكل أسبوعي.



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