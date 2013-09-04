أبرز مكياجات سلمى حايك بمناسبة يوم ميلادها

إنّها النجمة العالميّة سلمى حايك ذات الجذور العربيّة، والتي تتمتّع بشهرة واسعة ونسبة مشاهدة عالية. وكان فيلم Grown Ups من آخر أعمالها السينمائيّة، وهي تتحضّر اليوم لتصوير فيلم جديد فريد من نوعه، تحت عنوان Everly ، يتوقّع أن يتمّ إطلاقه في أواخر 2014.



جذبت هذه النجمة الكثيرات من النساء، كونها تتمتّع ببشرة حنطيّة- سمراء وشعر أسود داكن، والأمر نفسه للعينين. كما عرفت سلمى باختيارها الصائب للمكياج، فكان يُناسب أسلوب جمالها. كثيراً ما نجدها بالمكياج السموكي، بألوانه الترابيّة أو السوداء.

لهذا، إن أردت الحصول على مكياجها، تابعي هذه الخطوات البسيطة:



- وحّدي بشرتك بكريم Bb ذي لون قريب من لون بشرتك.

- ضعي القليل من بودرة الخدود المشمشيّة التي تناسب البشرة السمراء على أعلى الوجنتين.

- طبّقي الظلال الترابيّة وضعي اللون البيج تحت الحاجب.

- اختاري الظلال السوداء لتغطّي بها الجفن المتحرّك.

- أخيراً، ضعي الماسكرا بطبقتين متتاليتين.

وللمساعدة في تطبيق هذا المكياج، يُمكنك استعمال المستحضرات التاليّة:



بودرة خدود "سمير ميكس بلاش كريم باناما" Summer Mix Blush Creme Panama من " ديور" Dior .

ماسكرا "وندر واتربروف" Wonder Waterproof Mascara من "كلارنس" Clarins .

ظلال "بيور كولر شادو بينتس سينيستر" Pure Color Shadow Paints Sinister من "استيه لودر" Estee Lauder.

ظلال للعيون "باليت فريشير روزيه" Palette Fraicheur Rosee من "لونكوم" Lancôme

كريم بي بي "تيرا أورا بي بي" Terra Ora Bb Cream من "غيرلان" Guerlain .

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