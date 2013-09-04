عصابة تهريب مخدرات تسقط مع «أوراق الخريف» في دبي

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي في الفترة ما بين 25 و 28 يوليو الماضي ضربة موجعة لإحدى العصابات الإجرامية المتخصصة والمحترفة لترويج وتهريب المخدرات تتكون من ستة أشخاص ينتمون لجنسيتين عربيتين.

جاء ذلك عبر عملية محكمة أطلق عليها " أوراق الخريف" نفذها فريق من الإدارة برئاسة مدير إدارة المعلومات المركزية وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد من إدارة المكافحة المحلية .

ووصف اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي مدير الإدارة العامة مكافحة المخدرات بشرطة دبي العملية بأنها الأكبر على مستوى الضبطيات للأقراص المخدرة في العام الجاري وقام بتنفيذها الفريق المكلف بها باحترافية وكفاءة عاليتين مما أدى إلى نجاحها بإمتياز وتكللها بالقبض على جميع أفراد العصابة وعددهم 6 أشخاص من خلال العديد من المداهمات لأماكن تواجدهم ومساكنهم والسيارات التي يستخدمونها وذلك على مدى ثلاثة أيام من العمل الدؤوب والجهد المتواصل .

وأوضح أنه تم القبض أيضا على شخصين آخرين على صلة بالعصابة في منفذ البطحاء الحدودي للمملكة العربية السعودية يحاولان تهريب نصف مليون حبة كبتاجون إلى المملكة لكن محاولتهما باءت بالفشل إذ تمكنت الجهات الأمنية المختصة القائمة على المنفذ الحدودي السعودي المذكور وبناء على معلومات الشرطة من إلقاء القبض على كلا المتهمين وضبط الكمية المشار إليها " حوالي نصف مليون حبة كبتاجون " كجزء من الكمية التي كان يسعى رأس العصابة إلى تسويقها في السعودية ، وأضاف العسماوي إن التحقيقات دلت لاحقا على أن الشخصين اللذين تم القبض عليهما في المنفذ الحدودي تابعان للعصابة وكليهما اعتاد التهريب للمخدرات بواسطة الشاحنة التي يقودها.

ضبط

وأشار إلى أن إجمالي كمية الحبوب التي تم ضبطها في دبي وعند حدود المملكة العربية السعودية 1.5 حبة من مخدر الكبتاجون تقدر قيمتها حوالي 75 مليون درهم ، قام أفراد العصابة بتهريبها إلى الدولة، بهدف ترويجها في مختلف أنحاء الإمارات بين المتعاطين للمخدرات خلسة، وتهريب جزء منها إلى المملكة العربية السعودية.

وأورد اللواء عبد الجليل مهدي معلومات تفصيلية عن العملية أوضح من خلالها بأنها بدأت بتحرك إلى منطقة انترناشيونال سيتي بدبي، حيث يوجد المتهم الأول ، وذلك إثر ورود معلومات هامة بشأنه، وشأن المتهم الخامس، تؤكد أنهما بصدد بيع كمية من الأقراص المخدرة التي بحوزتهم إلى أحد الأشخاص تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم. وقام الفريق بمباغتة المتهم الأول في المكان المحدد من المنطقة المذكورة، وإلقاء القبض عليه متلبساً بعد انتهائه من عملية التسليم وقبضه ثمنها من مشتر وهمي تابع لرجال مكافحة المخدرات في شرطة دبي.

المتهمون

المتهمون هم : أ . ف . م 38 سنة ، عربي الجنسية ويعمل تحت مسمى مستثمر، وأما بقية المتهمين، فجميعهم عرب ولكن من جنسية مختلفة عن جنسية المتهم الأول، ومهنهم جميعاً سائقو شاحنات، وهم على التوالي: المتهم الثاني: ب . ن . س . 27 سنة، والمتهم الثالث: ش . ع . م 33 سنة. والرابع : خ . ن . ج 30 سنة، والخامس: م . ع . س 47 سنة، وأما السادس ع . ن . ح ، 26 سنة وبحسب اعترافات المتهمين بشأنه، فقد كان يبحث عن سائقين لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى المملكة العربية السعودية.