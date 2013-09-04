أسرع وسيلة لعلاج السل باستخدام عقار "فيرباميل" مع المضادات الحيوية

كشف الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة - جامعة بنى سويف، عن نتائج إحدى الدراسات المثيرة للغاية، والتى أشرف عليها باحثون من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية والتى أثبتت أن تناول أحد الأدوية الخافضة لضغط الدم وتحتوى على مادة الفيرباميل verapamil مع المضادات الحيوية يزيد من سرعة علاج السل، وذلك حسبما أظهرت الأبحاث التى أجريت على فئران التجارب.

وأوضح خير الله أن مرض السل تسببه بكتيريا Mycobacterium، ويتسبب فى وفاة حوالى مليون شخص سنوياً، معظمهم من الدول النامية، لافتاً أن مادة الفيرباميل تنتمى إلى مثبطات قناة الكالسيوم Calcium channel blockers، ويتم استخدامه لعلاج ضغط الدم منذ ما يقرب الـ 40 عاما، لذا فإن آثاره الجانبية (مثل انخفاض الشديد فى ضغط الدم) معروفة جيدا لدى الأطباء.

وأضاف خير الله أنه فى التجربة الحالية قام الباحثون باستخدام مادة الفيرباميل يومياً، جنبا إلى جنب مع المضادات الحيوية التى توصف فى حالة السل مثل الإيزونيازيد والريفامبسين، وهو ما أدى إلى علاج الفئران فى مدة أربعة شهور بدلاً من المدة التقليدية وهى الستة أشهر.

كَما لاحظ الباحثون أنه بعد مرور شهرين من العلاج فإن مادة الفيرباميل قد ساهمت فى زيادة سرعة قتل بكتيريا السل بمعدل 10 أضعاف، وبعد مرور أربعة شهور، فإن نصف العينات المأخوذة من نسيج الرئة فى الفئران التى تناولت الفيرباميل كانت خالية تماما من وجود الميكروب المسبب للسل، بينما كانت عينات الأنسجة الخاصة بالحيوانات التى لم تتناول الدواء كلها إيجابية وتحتوى على الميكروب.