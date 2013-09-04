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رئيس بوليفيا يثني على زيدان

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رئيس بوليفيا يثني على زيدان رئيس بوليفيا يثني على زيدان

(إفي) - تفقد الرئيس البوليفي إيفو موراليس اليوم ملعب سانتياجو برنابيو، معقل نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إسبانيا.

وأشار موراليس، في مؤتمر صحفي، إلى أن الفرصة سنحت له لزيارة معقل الميرينجي، والتعرف على اثنين من أساطير النادي الملكي، ألفريدو دي استيفانو وزين الدين زيدان، الذي وصفه بـ"الرياضي ذي الماضي التاريخي".

وأعرب مواليس، المولع بكرة القدم، عن سعادته "الغامرة" بزيارة البرنابيو، حيث كان في استقباله رئيس نادي العاصمة فلورينتينو بيريز.

ورغم أنه لم يكشف عن الفريق الإسباني الذي يشجعه، فإنه أكد أن مباراته المفضلة هي "الكلاسيكو العالمي" بين ريال مدريد وبرشلونة.

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