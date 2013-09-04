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بيلد: صفقة بيل فاضحة

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بيلد: صفقة بيل فاضحة بيلد: صفقة بيل فاضحة

وصفت صحيفة "بيلد" الألمانية صفقة ضم ريال مدريد لجاريث بيل من توتنام مقابل 100 مليون يورو بالفاضحة في وقت تعاني فيه إسبانيا من البطالة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه إسبانيا من نسبة بطالة بين الشباب تصل إلى 50% يقوم النادي الملكي بيل صاحب الـ24 عاما بنحو 100 مليون يورو.

وهو الأمر الذي لا يمكن وصفه بأي شيئ أخر سوى بأنه غير عقلاني وفاضح.

وأعرب كاتب التقرير ألفريد دراكسلر عن قلقه إزاء معدل التضخم في أسواق أوروبا متطرق أيضا إلى صفقات بيع الألماني مسعود أوزيل لاعب الملكي إلى أرسنال الإنجليزي مقابل66 مليون يورو، بجانب صفقات أخرى مثل الكولومبي رادمايل فالكاو والأوروجواياني إدينسون كافاني.

وأضاف دراكسلر في مقاله متعجبا "كم هي مريضة كرة القدم الأوروبية! هناك أشخاص يشعرون بالسرور إزاء رمي الملايين في القمامة".

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