72 مليون دولار من البنك الدولى لفلسطين كمنحة إصلاح وتنمية

قدم البنك الدولى 72 مليونا و200 ألف دولار أمريكى إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، كمنحة من الصندوق الاستئمانى متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وهذا الصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية.

وقال البنك الدولى، فى بيان له نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "إن تلك الأموال التى تسهم بها حكومات الكويت وأستراليا والمملكة المتحدة ستساعد فى دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، مما يوفر الدعم لخدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جملة الخدمات الأخرى التى تقدم إلى الشعب الفلسطينى وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا.

وتأسس صندوق البنك الدولى الاستئمانى لدعم البرنامج الفلسطينى للإصلاح والتنمية 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولى والسلطة الوطنية الفلسطينية أثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولى.

ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا فى جهود البنك الدولى لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية. أما المانحون لهذا الصندوق الاستئمانى متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، حكومات كل من أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان، ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية سيكون الصندوق قد صرف مبلغ حوالى مليار ومائة مليون دولار أمريكى للسلطة الفلسطينية.