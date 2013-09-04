قيادى بحركة فتح: العدوان على سوريا سيمزق شعبها ويقسم الأراضى

أكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمى رفض الحركة لأى عدوان أجنبى على سوريا، حيث إن أى تدخل خارجى سيمزق الشعب السورى ويقسم الأراضى السورية وفقا لمشروع التقسيم الجديد فى المنطقة، مؤكدا فى ذات الوقت رفض الحركة المطلق لقتل الشعب السورى البطل أو استخدام الأسلحة الكيماوية من أى جهة كانت.

وقال، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إن "الحركة تقف إلى جانب تطلعات الشعوب العربية فى نيل حريتها وكرامتها وتحقيق الديمقراطية والتنمية فيها"، مضيفا أن التجارب العربية مع كل التدخلات العسكرية الأجنبية كانت تحت حجة محاربة الإرهاب أو تدمير الأسلحة الكيماوية والنووية، واتضح بعد ذلك أن الهدف الحقيقى هو تدمير تلك البلدان العربية وسرقتها وتمزيقها إلى دويلات.

وأضاف "من يظن لحظة أن الغرب معنى بالديمقراطية أو حقوق الإنسان فى العالم العربى فهو خاطئ، وإلا فمن الأولى له أن يرفع الغطاء عن الاحتلال الإسرائيلى المستمر منذ عقود طويلة وارتكابه أبشع الجرائم بحق الإنسانية وبشكل يتناقض كليا مع ما يدعو إليه فى العالم العربى"، داعيا كل أصحاب الرأى إلى رفض هذا العدوان وترتيب الأولويات الوطنية والقومية والعربية بشكل يخدم مصالح أمتنا العربية والإسلامية.