اليوم.. الكنيسة القبطية تبدأ أكبر صلاة من أجل مصر بالاتحاد الأوروبى

تنطلق اليوم الكنيسة القبطية بالمهجر بأداء أول صلاة مفتوحة من أجل مصر، واختارت بروكسل، العاصمة السياسية للاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى، لتكون منبرا للصلاة من أجل مصر، وبحضور العديد من الشخصيات.

يرأس الصلاة اليوم الأنبا أرسانى، أسقف الكنيسة القبطية بهولندا وبلجيكا، ويحضورها الراهب القس بيجول الأنبا بيشوى راعى الكنيسة القبطية ببروكسل.

وكشف مصدر كنسى أن من المنتظر حضور العديد من الشخصيات الهامة ومسئولى السفارة المصرية ببليجيكا وممثلى جميع الكنائس ببلجيكا، وستنقل الكثير من وسائل الإعلام العالمية الحدث الأول للكنسية القبطية ببروكسل.