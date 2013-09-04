"التضامن" تدعم صناديق دعم الجمعيات بالمحافظات بـ15.6 مليون جنيه

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعد يعمل على دعم الجمعيات طبقا للاحتياجات الفعلية لها مع وضع الأسس والقواعد العامة والشروط الخاصة بمنح الإعانات وتوزيعها على الصناديق الفرعية بالمديريات لصرفها على الجمعيات المعانة كذلك وضع السياسة العامة لتنمية موارد الصندوق والنظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل ووضع اللوائح الداخلية وانه تم اعتماد دعم لصناديق الجمعيات بالمحافظات بقيمة 5 مليون و600 الف جنيها وكذلك منح المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع قرض حسن بقيمة 10 ملايين جنيه.

وأضاف الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسته أن الحوكة تسعى لإعانة الجمعيات الأهلية لتحقيق الأهداف التى أنشأت من أجلها حيث يتم منح الجمعيات المعونات وفقاً لاحتياجاتها.

وأوضح خالد سلطان مدير عام الإدارة العامة للجمعيات أن المجلس وافق على اعتماد دعم الصناديق الفرعية بالمحافظات لعدد 12 محافظة بمبلغ 5 ملايين و600 ألف جنيه للصرف على الإعانات الإنشائية والتأثيثية للجمعيات كذلك منح قرض حسن للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع قدره 10 ملايين جنيه على دفعتين لمشروع الإقراض متناهى الصغر عن طريق الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.

وأضاف سلطان، أنه تم الموافقة على مساهمة الصندوق فى زيادة مكافأة الرائدات الريفيات على مستوى الجمهورية بزيادة خمسون جنيه لكل رائدة بإجمالى مبلغ مليون ونصف المليون جنيه كم تم التصديق على دعم أجور العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية بمبلغ 10 ملايين جنيه.

فيما سيعرض مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات نشاط إدارة التمويل ومراجعة أعمال الصناديق الفرعية بالمديريات، وردا على عدم قيام بعض الصناديق الفرعية بإعداد الحساب الختامى طالب الوزير بأهمية وجود بناء مؤسسى قوى بالصناديق الفرعية بالمديريات لدعم اللامركزية للارتقاء بمستوى الخدمة من خلال عقد الدورات التدريبية وحسن تخير الكوادر الفنية المؤهلة للعمل بالصناديق الفرعية، كما بحث المجلس زيادة موارد الصندوق.