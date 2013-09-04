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ضبط قيادى بالجماعة الاسلامية فى أسوان

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ضبط قيادى بالجماعة الاسلامية فى أسوان ضبط قيادى بالجماعة الاسلامية فى أسوان
الوفد - متابعات:
الاربعاء , 04 سيبتمبر 2013 11:42

تمكنت أجهزة الأمن بأسوان من ضبط أحد العناصر الصادر بحقه قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى الواقعة الشهيرة للتعدى على قيادات الأمن بأسوان أمام محيط مبنى ديوان عام محافظة أسوان خلال الاشتباكات التى وقعت بين أجهزة الأمن وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى على خلفية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة.

كان اللواء حسن السوهاجى، مديرأمن أسوان قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم امبو يفيد بضبط على طواب ع. م _ 47 سنة مدرس وهو ينتمى للجماعة الإسلامية تم تحرر محضر رقم (7) أحوال، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
> أكد اللواء السوهاجى أن أجهزة الأمن بالمحافظة ألقت القبض حتى الآن على 27 شخصًا من عناصر تنظيم الإخوان والتيار الإسلامي بسبب أحداث العنف والاشتباكات التى دارت مواجهاتها بين الأمن ومؤيدى الرئيس المعزول مؤخرًا.

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