مذكرة لوزيرة الإعلام لإزالة صور "مرسي" من فواصل "النيل" للأخبار

كتب : انتصار حسني منذ 19 دقيقة

رفع علي مبارك، رئيس قناة "النيل" للأخبار، مذكرة عاجلة إلى الدكتور درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، مذكرة بطلب العاملين بالقناة، ضرورة تغيير (البريندج) والفواصل الخاصة بالقناة؛ لرفع صور الرئيس المعزول (محمد مرسي) منه، أُسوة بما حدث مع (البريندج) الأسبق للقناة الذي تم تعديله من أجل رفع صور الرئيس الأسبق حسني مبارك منه.

وقال العاملون إنه ليس من اللائق أن يكون (بريندج) وفواصل القناة تحتوي على صور للرئيس مرسي بعد نجاج ثورة 30 يونيو وإبعاده عن الحكم ومحاكمته بعدد كبير من التهم، مثل التخابر مع جهات أجنبية وقتل المتظاهرين عند قصر الاتحادية.