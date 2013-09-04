عاجل| استشهاد عريف شرطة وإصابة مجند بطلق ناري من مجهولين في كمين أمني بأسوان

كتب : محمد بركات وعبدالله مشالي الأربعاء 04-09-2013 09:48

استشهد الشرطي أحمد فرج الله أحمد، من قوة مركز شرطة دراو، وأصيب المجند محمد سيد أحمد، من قوة إدارة قوات الأمن بأسوان، بطلقات نارية من مجهولين أثناء الاشتراك ضمن قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الزراعي فجر اليوم.

تبين أنه أثناء إعداد القوة الأمنية، كمين متحرك أمام مدخل قرية الشطب بدائرة المركز لفحص السيارات المتجهة من وإلى مدينة أسوان، فوجئت بالسيارة رقم (7518 ص و ر) ربع نقل حمراء اللون ماركة "تويوتا"، يستقلها شخصان، بالارتداد مسرعة للخلف هروبا من الكمين، واصطدامها بـ"توك توك" وإصابة مستقليه.. وبادروا القوات بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى تم السيطرة على الموقف وإيقاف السيارة.

أسفر إطلاق النار عن فاة مستقل السيارة المدعو "محمد ح.س- 40 عاما"، مقيم بالبحر الأحمر، وإصابة المدعو "الطيب. م.ع"، مقيم بدائرة مركز دراو، تمكن من الفرار وبحوزته بندقية آلية، ونُقل عقب ذلك إلى مستشفى أسوان التعليمي، وتم تعيين حراسة عليه.

انتقل على الفور قيادات المديرية وضباط البحث الجنائى لفحص الواقعة، وأثناء وجودهم بمكان الواقعة فوجئوا بقيام مجموعة من أقارب وذوي المذكورين بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب القوات، ولاذوا بالفرار. أسفر عن استشهاد الشرطي أحمد فرج الله أحمد، وإصابة المجند محمد سيد أحمد، بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

عقدت قيادات المديرية، لقاء مع شيوخ وعواقل القبائل ومع ضباط وأفراد وقوات مركز شرطة دراو، وأكدت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتقوم الأجهزة الأمنية حاليا، بتشكيل فريق عمل من أجهزة البحث الجنائي والأمن العام للوقوف على ملابسات الحادث وأبعاده، وتحديد العناصر المشاركة والمحرضة والأسلحة المستخدمة وضبطهم.