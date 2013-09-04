«القومى للطفولة» يقدم بلاغاً لمنع زواج «إيمان وشمس» «عرسان الابتدائى»

كتب : هدى رشوان الأربعاء 04-09-2013 09:57

اسم العروس إيمان بدران، طالبة بالصف الثالث الابتدائى، والعريس شمس محمود بالصف الخامس، والمناسبة حفل خطوبة الاثنين فى مدينة السنبلاوين بالزقازيق.. كانت هذه هى القصة التى شغلت زوار موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الذين تداولوا فيديو للحفل، فيما تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة ببلاغ للمستشار هشام بركات، النائب العام، منبها لخطورة إتمام هذه الزيجة المخالفة لقانون الطفل، واعتبرها تشهيرا بأطفال مصر. وأوضح المجلس، فى بيان أمس، أن الطفلة «العروس» والطفل «العريس»، لهما حقوق عديدة يكفلها قانون الطفل، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل، ومنها الحق فى الرعاية الصحية، والتعليم والاستمتاع بوقت الفراغ والراحة واللعب والترفيه، مشدداً على أن الطفولة تعنى البراءة، مشيراً إلى أن المكان الطبيعى للأطفال فى كنف الأسرة والمدرسة.