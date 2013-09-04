أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

«القومى للطفولة» يقدم بلاغاً لمنع زواج «إيمان وشمس» «عرسان الابتدائى»

Google+ Print
«القومى للطفولة» يقدم بلاغاً لمنع زواج «إيمان وشمس» «عرسان الابتدائى» «القومى للطفولة» يقدم بلاغاً لمنع زواج «إيمان وشمس» «عرسان الابتدائى»

كتب : هدى رشوان الأربعاء 04-09-2013 09:57

اسم العروس إيمان بدران، طالبة بالصف الثالث الابتدائى، والعريس شمس محمود بالصف الخامس، والمناسبة حفل خطوبة الاثنين فى مدينة السنبلاوين بالزقازيق.. كانت هذه هى القصة التى شغلت زوار موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الذين تداولوا للحفل، فيما تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة ببلاغ للمستشار هشام بركات، النائب العام، منبها لخطورة إتمام هذه الزيجة المخالفة لقانون الطفل، واعتبرها تشهيرا بأطفال . وأوضح المجلس، فى بيان أمس، أن الطفلة «العروس» والطفل «العريس»، لهما حقوق عديدة يكفلها قانون الطفل، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل، ومنها الحق فى الرعاية الصحية، والتعليم والاستمتاع بوقت الفراغ والراحة واللعب والترفيه، مشدداً على أن الطفولة تعنى البراءة، مشيراً إلى أن المكان الطبيعى للأطفال فى كنف الأسرة والمدرسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه