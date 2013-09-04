إسرائيل تمنع مفتى القدس من دخول الأقصى

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأربعاء، مفتى القدس والمقدسات الإسلامية محمد حسين، وعددا من الشخصيات الإسلامية المقدسية من دخول المسجد الأقصى المبارك، بحسب دائرة الإفتاء الفلسطينية.

وقالت دائرة الإفتاء الفلسطينية، فى بيان وصل مراسل الأناضول نسخة منه، اليوم إن شرطة الاحتلال "احتجزت المفتى وعدد من الشخصيات الإسلامية (لم يكشف البيان عن أسماء أى منهم) عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما سمحت لمستوطنين باقتحام المسجد".

وشجبت دائرة الإفتاء "هذه الإجراءات التعسفية"، وناشدت "المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطينى وكل من يستطيع الوصول إلى القدس تكثيف شد الرحال إلى الأقصى"، وطالبت المجتمع الدولى بـ"إيقاف القيود الإسرائيلية التى تحول دون وصول المصلين إليه (المسجد الأقصى)".

كما ناشدت دار الإفتاء "جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والزعماء العرب والمسلمين، وقادة العالم، المبادرة إلى عمل جاد تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الفلسطينية، والسماح لأصحابها بممارسة شعائرهم وعباداتهم بحرية".

جاء ذلك فيما اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بالتزامن مع احتفالات اليهود برأس السنة العبرية، فى حين منعت الشرطة الإسرائيلية الآلاف من الفلسطينيين من الدخول المسجد، واضطرتهم لأداء صلاة الفجر على أبوابه.

وأفاد شهود عيان أن "اشتباكات عنيفة اندلعت بعد قيام مجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ومحاولة شباب من فلسطينى 1948 التصدى لهم ومنعهم بإلقاء الحجارة باتجاههم".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قد بدأت منذ مساء أمس بتشديد إجراءات الوصول للمسجد الأقصى فى محاولة لإحباط الاستعدادات لـ"يوم النفير" الذى دعت إليه الحركة الإسلامية فى إسرائيل اليوم الأربعاء.