سلسلة تفجيرات عنيفة فى العراق تودى بحياة 12 جنديا

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء بأن 12 جنديا سقطوا بين قتيل وجريح، إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة شمالى العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن ثلاث عبوات ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق بمنطقة الطارمية شمالى بغداد انفجرت صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة. وأضاف أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

وكانت بغداد قد شهدت مساء أمس الثلاثاء سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة وعبوة ناسفة وهجوم مسلح مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعناصر الأمنية.