نائب قائد قوات الحرس الثورى الإيرانى: سوريا ليست وحدها

قال نائب القائد العام للحرس الثورى الإيرانى العميد حسين سلامى إن "سوريا ليست وحدها فى العالم"، داعيا الغربيين إلى عدم تكرار أخطائهم السابقة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن سلامى، القول فى فعالية "سوريا متراس المقاومة" فى طهران، إن "أى شعب يقرر الصمود والتصدى للعدوان والدفاع عن نفسه فإن أرضه ستتحول بلا شك إلى مقبرة للأعداء".

وشدد أن "الحرب لم تصن مصالح الغرب يوما، ولا أحد يستطيع ضمان بقاء نطاق العمليات العسكرية داخل حدود سورية والسيطرة على الطاقات التى ستنطلق عقب الهجوم".

ووصف سلامى سوريا بأنها "ركن أساسى للمقاومة فى المنطقة وهى تقع فى الخط الأمامى على جبهة مواجهة الكيان الصهيونى ويمتد تاريخ مقاومتها إلى أكثر من خمسة عقود".

وأضاف أن لسوريا الفضل فى تحقيق الانتصارات خلال معارك لبنان وغزة مع إسرائيل.