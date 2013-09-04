حظر مرور الشاحنات في الفترة الصباحية وأوقات الذروة برأس الخيمة

بناءً على توجيهات اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة تقرر فرض حظر لمرور الشاحنات خلال الفترة الصباحية و أوقات الذروة، في شوارع الإمارة الداخلية و التي تشمل مختلف الشوارع، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 8/9/2013م، والذي يصادف موعد عودة الطلبة إلى مدارسهم و بداية العام الدراسي الجديد.

و ذلك بحسب ما صرح به العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة،وأوضح بأن توجيهات سمو القائد العام جاءت مع بداية عودة الطلبة إلى المدارس لكي لا تتزامن حركة نقل الطلبة إلى مدارسهم مع حركة الشاحنات على الطريق العام، مما يعرضهم للخطر و يعرض أولياؤهم أيضاً.

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> وأكد العميد محمد النوبي محمد بأنه تم توجيه دوريات المرور لتكثيف تواجدها في شوارع الإمارة خلال الأيام القليلة القادمة للتأكد من انسيابية الحركة و عدم عرقلة حركة السير خاصة في الشوارع المغلقة، وكذلك تكثيف تواجد الدوريات أمام المدارس خاصة في أوقات الصباح الأولى وأثناء انتهاء الدوام الرسمي لتأمين حركة دخول وخروج الطلبة، و ضمان عدم عرقلة حركة السير .

كما أشاد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة بأصحاب الشركات لما يبذلونه من تعاون و تجاوب كبير مع شرطة رأس الخيمة و حرصهم على التقيد بالأنظمة و القوانين من خلال تنبيه سائقي الشاحنات لضرورة الالتزام و الحذر أثناء القيادة لما فيه المصلحة العامة للجميع، كما وتمنى لجميع السائقين السلامة و دعاهم كذلك لضرورة التقيد بالقواعد و الإرشادات المرورية التي وضعت لسلامتهم ولسلامة كافة مستخدمي الطريق، وتمنى لجميع الطلبة عاماً دراسياً مليئ بالجد و المثابرة و بعيداً عن الحوادث المرورية و المخاطر التي قد يتعرضون لها.

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> ومن جانب آخر أوضح العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة بأنه تقرر إغلاق تقاطع الإشارات الضوئية لمستشفى سيف و عبيد الله (شارع الشيخ صقر بن محمد القاسمي) اعتباراً من يوم غد الأربعاء و لمدة (3) أشهر ، و الاستعاضة عنه باستخدام المسرب الجانبي للقادمين من المستشفى باتجاه شارع شمل الرمس و خورخوير، و كذلك تم عمل فتحة دوران للقادمين من مستشفى سيف و عبيد الله باتجاه النخيل ورأس الخيمة أمام سوق الخضار المؤدي إلى تقاطع سينما جلف.

وقد دعا العميد غانم أحمد كافة السائقين إلى ضرورة التقيد باللوحات الإرشادية و التوجيهية و التعاون خلال فترة الإغلاق لتجنب الوقوع في الحوادث المرورية، ولضمان انسيابية الحركة يفضل استخدام كافة الطرق البديلة.