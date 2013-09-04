بالأرقام: هذه أجور النجوم الأتراك في أعمالهم الجديدة

في تركيا، تتغيّر دخول النجوم الشهريّة، والسنويّة كذلك، بحسب ما تلقاه أعمالهم من نجاح، وبقدر ما تحققه من نسبة مشاهدة عالية. وقد ارتفعت أجور الكثير منهم في مسلسلاتهم الجديدة التي بدأ بثّ بعض الحلقات الأولى منها على القنوات التركية.

"بالي بيك" ونجلاء

بدأ الممثل بوراك أوزجيفيت الشهير بـ"بالي بيك" تصوير دوره في مسلسل رومانسيّ كلاسيكيّ جديد، تدور أحداثه قبل عقود من الزمن، وتشاركه بطولته فخريّة أفجين الشهيرة بـ"نجلاء". وسيتقاضى بوراك أجراً أسبوعيّاً عن الحلقة الواحدة، مقداره 40 ألف ليرة تركيّة، ما يوازي 453 .21 ألف دولار أمريكيّ، وهو الأجر الذي سيكون من نصيب أفجين كذلك.

هذا هو الفرق بين أجر أمير ونسيم

ويعود الممثل شاتاي أولسوي الشهير بـ"أمير" إلى الدراما التركية، بعد انتهاء عرض الموسم الثالث من مسلسله الأوّل "أسميتها فريحة"، عبر النسخة التركيّة من المسلسل الأمريكيّ (O .C)، والذي يحمل اسم "مدّ وجزر". ومن المقرّر أن يتقاضى أمير، عن كلّ حلقة أسبوعيّة، أجراً مقداره 30 ألف ليرة تركيّة، أي ما يوازي 513 . 16 ألف دولار أمريكي، مقابل 25 ألف ليرة تركية ستتقاضاها شريكته في البطولة، ساريناي ساريكايا، الشهيرة بـ"نسيم".

سهيل وبطولة مطلقة

نجاح مسلسل "على مرّ الزمان" حقّق لأحد أبطاله "متي هوروز أوغلو"، الشهير بـ"سهيل" نجوميّة كبيرة، لم يكن يتوقّعها، إذ أسندت إليه بطولة مطلقة أولى في مسلسله الجديد "أسرار" الذي ستُخرجه زينب جوناي.

وسيتقاضى "سهيل" في المسلسل أجراً أسبوعياً أعلى من أجوره السابقة، ويصل إلى 25 ألف ليرة تركيّة، ما يُوازي 408. 13 ألف دولار أمريكيّ.

أما شريكته في البطولة، الممثلة آصلي إينفر، نجمة مسلسليّ "سنوات الصفصاف" و"الصامتون"، فستتقاضى أجراً أقلّ منه بخمسة آلاف ليرة، ويبلغ 20 ألف ليرة تركية، ما يوازي 11 ألف دولار أمريكيّ، عن الحلقة الأسبوعية الواحدة.

وكانت مخرجة العمل زينب جوناي قد تألّقت هي الأخرى بإخراجها المتميّز لمواسم "على مرّ الزمان" الثلاثة.

هازال كايا نجاح رغم الفشل

عدم نجاح "الصيف الأخير للبلقان"، آخر مسلسلات الممثلة الشابة هازال كايا، الشهيرة بـ"فريحة"، التي حلّقت نجوميّتها بعد مسلسلاتها "العشق الممنوع" و"أسميتها فريحة 1و2"، لم يهزّ شعبيّتها، ولم يؤثر في أجرها، حيث ستتقاضى أجراً عالياً في كلّ أسبوع، يصل إلى 40 ألف ليرة تركيّة، ما يُوازي 453 .21 ألف دولار أمريكيّ، عن مسلسلها الرومانسيّ الجديد "عشق"؛ أمّا شريكها في البطولة، الممثل هاكان كورتاش، الشهير بـ"سنان"، فسيتقاضى أجراً أقلّ منها بـ25 ألف ليرة تركيّة، وسيحصل على 15 ألف ليرة تركية أسبوعيّاً، ما يوازي الـ 255 .8 آلاف دولار أمريكيّ.

مهند أعلى النجوم الأتراك أجراً

ويُعدّ الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ"مهند" أعلى النجوم الأتراك أجراً في الموسم الدراميّ الجديد، لعامي 2013 و2014، إذ سيتقاضى 65 ألف ليرة تركية، ما يوازي 863 .34 ألف دولار أمريكيّ عن الحلقة الواحدة أسبوعيّاً، في مسلسله الجديد الذي تدور أحداثه حول الثورة البلشفيّة؛ وهو قد أطال لحيته من أجل دوره فيه.

أمّا شريكته في البطولة، الممثلة الشقراء الشابة فرح زينب عبدالله، فستتقاضى أجراً يقلّ عن أجره بـ40 ألف ليرة تركية.

جودت آغا في دور السلطان محمد

المثير للدهشة والاستغراب أنّ الممثل التركيّ محمد عاكف الأكورت، الشهير بجودت آغا، لن يتقاضى أجراً عالياً كما كان متوقّعاً عن أدائه لشخصيّة السلطان محمد الفاتح الذي بنى أجمل وأضخم جامع له في اسطنبول، وسيكون أجره 30 ألف ليرة تركية في الأسبوع فقط، ما يوازي 513 .16 ألف دولار أمريكيّ، فيما تتقاضى شريكته في البطولة، الممثلة جيمزي أوزتشيليك، الشهيرة بـ"جنان" 25 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة أسبوعيّاً، ما يوازي 408 .13 ألف دولار أمريكي.

"زينب" أقلّ الممثلات أجراً في تركيا

ورغم نجاح الممثلة التركيّة الحسناء، المطلوبة إعلانياً، ميرفي بولغور، الشهيرة بـ"زينب" في مسلسليها الرومانسيين "أسرار البنات" و"عودة مهند"، إلا أنّها أقلّ الممثلات أجراً في تركيا، في هذه الأيّام، حيث ستتقاضى عن كلّ حلقة أسبوعيّة في مسلسل "حريم السلطان4" أجراً ضئيلاً يصل إلى 500 .12 ليرة تركيّة، أي ما يوازي 704. 6 آلاف دولار أمريكيّ.