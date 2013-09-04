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بالصور| سكارليت جوهانسن تتألق خلال عرض فيلم Under The Skin في مهرجان فينيسيا الدولي

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بالصور| سكارليت جوهانسن تتألق خلال عرض فيلم Under The Skin في مهرجان فينيسيا الدولي بالصور| سكارليت جوهانسن تتألق خلال عرض فيلم Under The Skin في مهرجان فينيسيا الدولي

كتب : عمرو عز الدين منذ 51 دقيقة

تألقت النجمة الأمريكية الشابة سكارليت جوهانسن أمس، خلال حضورها عرض فيلمها الجديد Under The Skin، والذي ينتمي لنوعية الخيال العلمي، في مهرجان فينيسيا الدولي بدورته السبعين.

وجذبت جوهانسن، 28 عاما، الأنظار ولفتت انتباه الحضور بطلتها الهادئة التي عكست جمالها، حيث لملمت شعرها خلف رأسها، وارتدت فستانا أسود طويل يغطي القدمين بالكامل، عاري الكتفين والظهر، بالإضافة إلى قلادة كبيرة كريستالية بألوان تتدرج بين الأزرق والأخضر والبنفسجي، وقرطان صغيران من نفس ألوان القلادة.

حضر العرض إلى جوار النجمة الشابة، كل من مخرج الفيلم، الإنجليزي جوناثان جليزر والمنتج جيمس ويلسون، حيث يعرض الفيلم في سياق المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا الدولي السبعين.

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