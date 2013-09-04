بالصور..محافظ الأقصر يكرم عدد من ضباط الشرطة لضبط تاجرمخدرات

كرًم اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بتكريم 6 من ضباط الشرطه و أفراد شرطة من مديرية أمن الأقصر بحضور اللواء عبد الرحيم حسان مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء مصطفي بكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وذلك لجهودهم فى مجال الأمن ، وتمكنهم من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات بالمحافظة .

> حيث تمكن الضباط المكرَّمون وهم علي الترتيب نقيب أحمد خليفة والنقيب أحمد لبيب وأمين شرطة أحمد هارون والشرطي أحمد سالم والمجندون – محمد حسان وشريف ربيع ، من القبض علي أكبر تاجر مخدرات بمدينة الأقصر المدعو الشاذلي . ح . م.، وشهرته (حسن البرنس) وضبط 12 كيلو من مخدر الحشيش والبانجو و12 ألفا و300 قرص تامول وترامادول وأسلحة نارية وبيضاء، ومبلغ مالي 4595 جنيها مصرياً بحوزة تاجر المخدرات بمنطقة أبو الجود بالأقصر، وذلك خلال حملة أمينة علي أوكار المخدرات بالمحافظة .

> من جانبه أثني محافظ الأقصر علي الجهود التي تقوم بها الشرطة في تحقيق الأمن والإستقرار مقدماً خالص تعازيه لأسر الضحايا والشهداء من رجال الجيش والشرطة في كل ربوع مصر والساهرون علي حماية أمن البلاد ضد كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن مشيراً ألي أن ذلك يعد أقل تقدير لجهودهم في حفظ وسلامة أمن الوطن مشدداً علي ضرورة تواصل الجهود لتحقيق الإستقرار الأمني.

> كما قدم اللواء عبد الرحيم حسان الشكر للمحافظ مثنيا علي الجهود المبذولة للرقي بالمحافظة مؤكداً تقديم كل الدعم وتسخير كافة الامكانيات لاكمال المنظومة الامنية بالمحافظة

> وشدد اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر، علي استمرار الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية، وخاصة فيما يتعلق بالمواد المخدرة لما لها تأثير سلبي على المجتمع مؤكداً أهمية عودة الامن وبقوة للمحافظة تدريجياً .