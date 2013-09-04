أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بالصور..محافظ الأقصر يكرم عدد من ضباط الشرطة لضبط تاجرمخدرات

  • 9
Google+ Print
بالصور..محافظ الأقصر يكرم عدد من ضباط الشرطة لضبط تاجرمخدرات بالصور..محافظ الأقصر يكرم عدد من ضباط الشرطة لضبط تاجرمخدرات

كرًم اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بتكريم 6 من ضباط الشرطه و أفراد شرطة من مديرية أمن الأقصر بحضور اللواء عبد الرحيم حسان مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء مصطفي بكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وذلك لجهودهم فى مجال الأمن ، وتمكنهم من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات بالمحافظة .
> حيث تمكن الضباط المكرَّمون وهم علي الترتيب نقيب أحمد خليفة والنقيب أحمد لبيب وأمين شرطة أحمد هارون والشرطي أحمد سالم والمجندون – محمد حسان وشريف ربيع ، من القبض علي أكبر تاجر مخدرات بمدينة الأقصر المدعو الشاذلي . ح . م.، وشهرته (حسن البرنس) وضبط 12 كيلو من مخدر الحشيش والبانجو و12 ألفا و300 قرص تامول وترامادول وأسلحة نارية وبيضاء، ومبلغ مالي 4595 جنيها مصرياً بحوزة تاجر المخدرات بمنطقة أبو الجود بالأقصر، وذلك خلال حملة أمينة علي أوكار المخدرات بالمحافظة .
> من جانبه أثني محافظ الأقصر علي الجهود التي تقوم بها الشرطة في تحقيق الأمن والإستقرار مقدماً خالص تعازيه لأسر الضحايا والشهداء من رجال الجيش والشرطة في كل ربوع والساهرون علي حماية أمن البلاد ضد كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن مشيراً ألي أن ذلك يعد أقل تقدير لجهودهم في حفظ وسلامة أمن الوطن مشدداً علي ضرورة تواصل الجهود لتحقيق الإستقرار الأمني.
> كما قدم اللواء عبد الرحيم حسان الشكر للمحافظ مثنيا علي الجهود المبذولة للرقي بالمحافظة مؤكداً تقديم كل الدعم وتسخير كافة الامكانيات لاكمال المنظومة الامنية بالمحافظة
> وشدد اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر، علي استمرار الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية، وخاصة فيما يتعلق بالمواد المخدرة لما لها تأثير سلبي على المجتمع مؤكداً أهمية عودة الامن وبقوة للمحافظة تدريجياً .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»