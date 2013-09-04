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مندوبة مصر الدائمة فى جنيف تواصل شرح حقيقة الأوضاع فى مصر

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مندوبة مصر الدائمة فى جنيف تواصل شرح حقيقة الأوضاع فى مصر مندوبة مصر الدائمة فى جنيف تواصل شرح حقيقة الأوضاع فى مصر

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السفيرة "وفاء بسيم" مندوب الدائم فى الأمم المتحدة بجنيف، التقت مع سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبى بهدف شرح تطورات الأحداث فى مصر فى ضوء الحرص على التواصل مع هذه الدول والقيم المشتركة والعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطنا بها.

وقال المتحدث إن "بسيم" قامت بعرض مقاطع حول أحداث العنف والإرهاب التى شهدتها مصر والتى استهدفت المواطنين ودور العبادة ومؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة خاصة فى سيناء، موضحاً أن اللقاء أسفر عن توضيح صورة ما تشهده مصر من أحداث، وذلك فى ضوء نقص المعلومات بشأن حقيقة ما يجرى فى البلاد بسبب عدم توخى بعض وسائل الإعلام الدقة والحيدة فى تغطيتها للأحداث.

من جانبهم، أكد سفراء الدول اللاتينية مساندتهم للشعب المصرى فى مساعيه لإقامة ديمقراطية حقيقية ودعم جهود المصرية للمضى قدماً فى تطبيق خارطة الطريق، ودعوة كافة القوى السياسية للمشاركة فى المسار السياسى الذى رسمته خريطة الطريق بشرط عدم تورطها فى أعمال عنف أو التحريض عليه.

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مصر 365

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