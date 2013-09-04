أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

«الأسد» يتوعد «أوباما» بحرب إقليمية إذا ضرب سوريا

Google+ Print
«الأسد» يتوعد «أوباما» بحرب إقليمية إذا ضرب سوريا «الأسد» يتوعد «أوباما» بحرب إقليمية إذا ضرب سوريا
«روسيا» ترصد صاروخين فى «المتوسط».. واستدعاء السفير الأمريكى بالبرازيل بسبب التجسس على «الرئيسة»

كتب : أمير وجدى ومحمد حسن عامر ووكالات الأربعاء 04-09-2013 08:33

حذر بشار الأسد، الرئيس السورى، إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وحلفاءها، من خطر اندلاع حرب إقليمية، حال توجيه ضربة عسكرية غربية إلى بلاده، وقال فى حوار مع صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية إن «ما بين 80 إلى 90 بالمائة من أولئك الذين تقاتلهم دمشق ينتمون إلى تنظيم القاعدة». وقال الاتحاد الأوروبى إن الحل السياسى عبر الحوار هو الخيار الأمثل بشأن النزاع فى سوريا، وأفاد مايكل مان، المتحدث باسم قسم العلاقات الخارجية الأوروبية فى تصريحات أمس إن التركيز يجب أن يكون على أساس التوصل لتسوية سياسية وتقديم الإغاثة الإنسانية فى هذه المرحلة. من جانبه، دعا الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أوروبا إلى اتخاذ موقف موحد من الملف السورى، معرباً عن ثقته بأنها «ستفعل ذلك». وقال إنه إذا رفض الكونجرس قيام الولايات المتحدة بعمل فى سوريا، فلن تتدخل فرنسا وحدها، بينما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه من غير المرجح صدور رد فعل دولى موحد على الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية فى سوريا.

وفى المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أجهزة الرصد المبكر الروسية رصدت إطلاق صاروخين باليستيين من منطقة وسط البحر المتوسط باتجاه الضفة الشرقية منه، وقال مصدر عسكرى روسى إن «الصاروخين أُطلقا على ما يبدو من سفينة أمريكية فى البحر المتوسط، وقالت وكالة إنترفاكس نقلاً عن مصدر عسكرى روسى إن الصاروخين اللذين رصدتهما روسيا سقطا فى مياه البحر، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن عملية إطلاق الصواريخ التى رصدتها موسكو تندرج فى إطار تدريبات عسكرية إسرائيلية - أمريكية مشتركة. وفى البرازيل، جرى استدعاء السفير الأمريكى توماس شانون، أمس للاستفسار عما تردد بشأن تجسس واشنطن على الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، وأمهلت حكومة البرازيل نظيرتها الأمريكية حتى نهاية الأسبوع لتقديم إيضاح مكتوب عن واقعة التجسس التى تستند إلى وثائق سربها إدوارد سنودن، موظف وكالة الأمن القومى الأمريكى الهارب. وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن وكالة الأمن القومى الأمريكية تجسست على رسائل بريد إلكترونى واتصالات ورسائل نصية بين رئيسة البرازيل ونظيرها المكسيكى، وعقد مجلس الوزراء فى البرازيل، أمس الأول، اجتماعاً عاجلاً لمناقشة الرد على تقرير التجسس الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي