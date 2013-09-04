أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

عناصر «حماس» يتظاهرون بالزى العسكرى على الحدود لدعم الإخوان

Google+ Print
عناصر «حماس» يتظاهرون بالزى العسكرى على الحدود لدعم الإخوان عناصر «حماس» يتظاهرون بالزى العسكرى على الحدود لدعم الإخوان
أبومرزوق: خطأ فردى.. وحمساويون يطلقون حملة لتفويض الحركة للرد على أى إرهاب «عباسى - دحلانى - سيسى»

كتب : محمد مقلد منذ 39 دقيقة

واصلت حركة حماس استفزازاتها ضد الدولة المصرية، وتظاهر عدد من عناصر «كتيبة الإسناد»، التابعة للواء رفح، التابع لكتائب القسام، أمس الأول، على الحدود مع لدعم جماعة الإخوان المسلمين. وارتدى عناصر حماس الزى العسكرى خلال الوقفة، والتقطوا صورا لهم وهم يشيرون بعلامة «رابعة»، فى إشارة إلى اعتصام رابعة العدوية، الذى فضته قوات الأمن بالقوة. فى المقابل، قال موسى أبومرزوق، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، «إن العرض الذى نظمته كتيبة الإسناد، خطأ وتصرف فردى، ولم يكن نابعا من قيادة القسام أو قيادة حماس»، مؤكدا أن الحركة اعترفت بهذا الخطأ واعتذرت عنه. وأضاف أن «الجيش المصرى على رؤوسنا، وهو خط أحمر لا يستطيع أحد أن يتعداه»، مشيراً إلى أن الحركة لم تتدخل فى الشأن الداخلى المصرى نهائياً. وأكد أن تصريحات بعض القادة، التى مست الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، تعد خطأ فرديا، مسئولا عنه من قاله، يأتى ذلك، فيما أطلق بعض المنتمين للحركة «حملة تفويض» لكتائب القسام، لمواجهة ما وصفته بالإرهاب، وذلك على غرار تفويض الشعب المصرى للفريق أول عبدالفتاح السيسى للتصدى للإرهاب. وجاء فى بيان التفويض، الذى تناقلته صفحات موالية للحركة: «إننى أحد أبناء هذا الشعب الفلسطينى، أفوض كتائب القسام بالقضاء على الإرهاب، القادم من أى جهة داخلية أو خارجية، عباسية أم دحلانية، أم «سيسية» أم إسرائيلية». إلى ذلك، صعّدت قيادات الحركة هجومها على المصرية، بسبب استمرار إغلاق السلطات المصرية معبر رفح، وقال فوزى برهوم، الناطق باسم حماس، فى بيان له أمس الأول الاثنين: «إن ما يجرى من استمرار لإغلاق معبر رفح البرى والتعطيل المتعمد لمصالح الفلسطينيين بغزة وإيذائهم ومنع وصول الوقود والدواء والغذاء لهم، بكل الأساليب والطرق التى تجاوزت كل الحدود، والمتزامنة مع استمرار شيطنة حماس وغزة والمقاومة والتحريض على شعبنا ليس له أى علاقة بتأمين حدود مصر مع غزة». وتابع: «هذه الإجراءات تأتى فى إطار إحكام حصار غزة وتجويع وتركيع الشعب الفلسطينى، حتى يرضخ لأى حلول تفرض عليه، على حساب تطلعاته ومستقبل قضيته، فإذا كان لا بد من تأمين حدود مصر، وهذا مهم، فمن باب أولى تأمين حدود مصر مع الاحتلال الإسرائيلى».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه