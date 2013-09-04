تركيا: «أردوغان» يجتمع مع «أوباما» لمناقشة الأوضاع فى سوريا فى قمة العشرين

«بولنت أرينتش»: لدينا تفويض من البرلمان لضربات على شمال العراق وسوريا.. و«أوباما» سيقنع الكونجرس

كتب : محمد حسن عامر ووكالات منذ 5 دقائق

قال نائب رئيس الوزراء التركى والمتحدث باسم الحكومة، «بولنت أرينتش»، إن «رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، سيبحث مع الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، الوضع فى سوريا والشرق الأوسط خلال مشاركتهما فى أعمال قمة مجموعة الـ20 التى ستعقد يومى الخامس والسادس من سبتمبر الجارى فى روسيا، وفق ما نقلته صحيفة «حرييت» التركية.

وفيما يتعلق بالضغوط المستمرة من قبل المعارضة لتوجيه الحكومة التركية لأخذ تفويض من البرلمان للمشاركة فى الحرب المحتملة على سوريا، قال «أرينتش»: إن «تركيا تملك تفويضا من البرلمان لشن عملية عسكرية على سوريا وإنها تتخذ كل الإجراءات الضرورية لذلك».. وقال «أرينتش»: إنه «بالنسبة لهجوم محتمل من الولايات المتحدة وعدة دول تعمل معها فلا يسعنا إلا معرفة أين ستقف تركيا عند حدوث هذه الضربة. ولكن وفى الوقت الحالى فإننا نجرى الاستعدادات الخاصة بنا ونتخذ الإجراءات الضرورية لعمليات انتشار محتملة قد تحدث فى المستقبل».

وأعرب «أرينتش» عن اعتقاده بأن «أوباما» سيتمكن فى التاسع من سبتمبر من إقناع الكونجرس بحتمية توجيه ضربة للنظام السورى والحصول على تفويض من المجلس بهذا الشأن.

فى سياق آخر، التقى أردوغان بمقر رئاسة الوزراء فى أنقرة، مع رئيس الأركان العامة للجيش، الجنرال نجدت أوزال، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وناقش أردوغان، خلال الاجتماع المغلق الذى استمر لمدة 45 دقيقة، أمس الأول، مع كبار القادة جاهزية الجيش لصد أى اعتداء خارجى محتمل، خاصة عقب اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بشن ضربات عسكرية ضد أهداف استراتيجية تابعة لنظام الرئيس السورى.