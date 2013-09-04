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بالصور.. "تمرد أسوان" تطلق مؤتمر الوحدة الوطنية لمواجهة الإرهاب بدراو

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بالصور.. "تمرد أسوان" تطلق مؤتمر الوحدة الوطنية لمواجهة الإرهاب بدراو بالصور.. "تمرد أسوان" تطلق مؤتمر الوحدة الوطنية لمواجهة الإرهاب بدراو

عقد أعضاء حملة "تمرد" بدراو بمحافظة أسوان مؤتمر الوحدة الوطنية تحت شعار "ضد الإرهاب"، بحضور عدد من أساتذة التنمية البشرية ورجال الدين والقيادات الطبيعية ورجال الأمن بالمدينة، وذلك بمقر نقابة المعلمين، وانتهى فى الساعات الأخيرة من ليلة أمس الثلاثاء، وكان رمز "الهلال والصليب وطن واحد وشعب واحد" شعارًا له.

حضر المؤتمر لفيف من قيادات الدين الإسلامى والمسيحى بالمحافظة والقوى السياسية والثورية، بالإضافة إلى حضور مميز لرئيس الرابطة العالمية للأدارسة الأشراف السيد الإدريسى.

وتناول المؤتمر موضوع الوحدة الوطنية، وضرورة الحفاظ عليها بين أبناء الوطن الواحد، وتطبيق ما أمر به الدين الإسلامى والمسيحى فى نبذ العنف ونشر المحبة والسلام.

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