أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«آيباك» تعلن تأييدها لقرار التدخل العسكري المحتمل في سوريا

Google+ Print
«آيباك» تعلن تأييدها لقرار التدخل العسكري المحتمل في سوريا «آيباك» تعلن تأييدها لقرار التدخل العسكري المحتمل في سوريا
أعلنت لجنة الشؤون العامة «الأمريكية- الإسرائيلية»، (آيباك AIPAC)، تأييدها لقرار التدخل العسكري المحتمل في سوريا، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما. وجاء إعلان اللجنة عن موقفها في إطار ما قامت به جماعات الضغط الإسرائيلية بالولايات المتحدة، من إعلان مواقفها من قرار «أوباما»، للرأي العام، بعدما طلب الرئيس الأمريكي تفويضا من مجلس الشيوخ «الكونجرس» للرد على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية. وذكرت «آيباك» في بيان لها، الأربعاء، أن التطورات السورية الراهنة تشكل خطرًا وتهديدًا على المصالح القومية الإسرائيلية، كما أنها تهدد استقرار إسرائيل، والمنطقة بأسرها. وتابع البيان أن اللجنة لا تفضل خيار الحرب شأنهم في ذلك شأن جميع المواطنين الأمريكيين، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن «أوباما»، وزعماء «الكونجرس»، ذكروا أن التدخل العسكري في سوريا سيكون لحماية المصالح القومية للبلاد. وأضافت اللجنة في بيانها أن «عدم تفويض الكونجرس لأوباما، سيكون إشارة على ضعف الولايات المتحدة، وسيثير الشكوك حول عجز واشنطن عن القيام بالتزاماتها في منطقة الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنها كإحدى أقوى جماعات الضغط على أعضاء «الكونجرس»، ستقوم بدورها من أجل منح «أوباما» التفويض المذكور وذلك من خلال الضغط على أعضاء «الكونجرس»، ومجلس النواب. وشدد البيان على ضرورة عدم تسامح العالم مع استخدام أي نوع من الأسلحة غير التقليدية، مضيفا «ونحن نؤمن بشكل كبير بضرورة منح الكونجرس التفويض للرئيس الأمريكي من أجل أن يحمي المصالح القومية الأمريكية». ومن جانبها أعلنت لجنة مكافحة التشويه اليهودية (ADL)، والتي تعد أكبر المنظمات اليهودية الأمريكية المهتمة بمكافحة «اللاسامية»، تأييدها كذلك للرئيس باراك أوباما، معربة عن ارتياحها لطريقة تفكير «أوباما» لحماية الأمن القومي لبلاده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية