سعود الخزيم (المزاحمية)

تفاعلا مع ما نشرته «عكاظ» يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 22/10/1434هـ في زاوية وجه بصفحة الرياض تحت عنوان (ملاعب شباب في المزاحمية)، أوضح مدير القسم الفني ببلدية محافظة المزاحمية محمد العويس أنه تم اعتماد ساحتين في مخطط 114 بحي الهدا بمحافظة المزاحمية للشباب والأطفال إحداهما تم تجهيزها والثانية سوف تجهز مستقبلا.وبين العويس أن الساحتين تشملان ملاعب كرة قدم وطائرة ومضمارا للجري، وفي إحدى الساحتين جلسات وألعاب أطفال كما توجد بهما دورات مياه، مبينا أن البلدية قامت بأعمال إنارة تشمل الساحتين. وأفاد أنه تم تسليم أحد المقاولين لعمل ساحة في حي شخيب شمال المحافظة بمبلغ مليون وثلاث مائة ألف ريال ومدة العقد 450 يوما، وسيبدأ المشروع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن ساحة البلدية بحي شخيب تتكون من دورات مياه ومضمار جري وملعب كرة قدم وألعاب أطفال وجلسات مجهزة لاحتضان الشباب محاطة بخدمات متكاملة للأسرة والشباب والأطفال على السواء.