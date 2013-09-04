بحث الاستعدادات لملتقى إعلاميي القصيم

فهد الحمود (بريدة)

عقد عدد من الإعلاميين بمنطقة القصيم أمس الاجتماع التحضيري الثاني للملتقى الأول لإعلاميي المنطقة، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم، بحضور الأمين العام للغرفة الدكتور فيصل الخميس ونائبه عبدالرحمن الخضير ومنسق الملتقى سلمان الضباح وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في المنطقة.وبين الدكتور الخميس أن انعقاد هذا اللقاء امتداد للقاء سابق وضمن إطار التحضير لهذا الملتقى المزمع عقده في الأيام القادمة، مبينا أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، لافتا إلى أن الغرفة تسعد باستضافته من باب تقديم الدعم والتعاون مع ممثلي مختلف وسائل الإعلام في المنطقة حتى يتمكن الجميع من تحقيق الهدف المنشود من إقامة الملتقى. وبحسب منسق الملتقى سلمان الضباح فقد ناقش المجتمعون جدول أعمال الاجتماع التي تضمنت العديد من الأفكار والمقترحات وبلورة الرؤى لإنجاح هذا الملتقى، كما تمت الموافقة من قبل المجتمعين على ترشيح واختيار نواة اللجنة التأسيسية لهذا الملتقى والتي ضمت كلا من مدير محطة تلفزيون القصيم أحمد الصقعوب ومدير مكتب صحيفة الرياض منصور الجفن ومدير مكتب صحيفة «عكاظ» عبدالله اليوسف ومدير مكتب صحيفة الحياة منصور الفريدي ورئيس تحرير صحيفة عاجل الإلكترونية سلطان المهوس، وأسندت إليهم مهام وضع الرؤى والأفكار التمهيدية ورسالة الملتقى ووضع سياساته وأهدافه لاعتمادها، حيث حدد يوم الخميس القادم لعقد أول اجتماع لها بمقر الغرفة التجارية.