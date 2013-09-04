برامج لوصول «كبدك» لأقصى المناطق

أكد وضع حجر الأساس لمبنى الجمعية قريباً .. نائب أمير القصيم :
سلمان الضباح (بريدة)
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد «كبدك» البارحة الأولى في مقر الجمعية بمدينة بريدة، على المخططات والمواصفات لمشروع مقر الجمعية تمهيدا لوضع حجر الأساس والبدء بالمشروع مباشرة، حيث تقدر مساحته بـ 940 مترا مربعا ويتكون من 4 أدوار وملحق علوي.وأشاد سموه عقب ترؤسه اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأول بعد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، بما قدمته الجمعية من خدمات منذ تأسيسها ، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش توسيع دائرة التعريف بالجمعية على مستوى المناطق، مبينا أن مجلس الإدارة أقر برامج للوصول إلى أقصى مناطق المملكة للتعريف بأهداف الجمعية وما تقدمه من خدمات للمرضى، كونها جمعية سعودية خيرية ليست حكرا على منطقة دون أخرى، مؤكدا سموه أن الموقف المالي للجمعية جيد، مشيدا بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، ودعم أهل الخير والموسرين من رجال الأعمال للجمعية.وبين سموه أن الجمعية خطت خطوات متميزة وها هي على أعتاب وضع حجر الأساس لمقرها الدائم، حيث تم خلال الاجتماع استعراض التصاميم والمخططات المبدئية للمبنى وأبدى الملاحظات عليها من جميع الأعضاء، وشدد سموه على أعضاء المجلس بتفعيل القرارات التي اتخذت لتواصل الجمعية عملها الإنساني وما تقوم به من خدمات للمرضى، مشيدا بدور اللجان وما تقوم به لجنة الموارد واللجنة الإعلامية.وطالب سموه ببذل المزيد لكي تؤدي الجمعية رسالتها الإنسانية والتي أصبحت علامة بارزة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى على مستوى المملكة.وكان سموه استعرض خلال الاجتماع قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وتفعيل دور ومهمات أعضاء المجلس واللجان الفرعية العاملة للوصول لأرقى الخدمات الخيرية للفئة المستهدفة على مستوى المملكة، والتأكيد على تحقق الأهداف التي أسست الجمعية من أجلها، كما تم مراجعة قوائم عضوية اللجان الفرعية، واستعراض الموقف المالي للجمعية.وناقش المجلس تعيين أمين عام (أمين سر للمجلس) وتم تعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور خالد الخطاف، وبحث الاجتماع إمكانية إضافة لجنة للتسويق تابعة للجنة الموارد البشرية، كما بحث الاجتماع تفويض لجنة تنمية الموارد بتعميد أحد المقاولين لإنشاء المبنى واستقطاب داعمين للمشروع.وشاهد سموه وأعضاء المجلس عرضا مرئيا يبين نتائج ومخرجات الجمعية لخدمة المرضى منذ تأسيسها.