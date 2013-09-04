100 دورة للمعلمين في مركزي القيادات والتدريب بتعليم الرياض

عبد الله الغامدي (الرياض)

تنظم إدارة التدريب التربوي بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض 100 دورة تدريبية خلال العام الدراسي الحالي 1434/1435هـ من خلال مركز تدريب الغرب ومركز تدريب القيادات.وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة محمد بن سليمان الهويريني أن مركز تدريب الغرب سينظم خلال العام الدراسي الحالي 59 دورة فيما سينظم مركز تدريب القيادات 41 دورة.وبين الهويريني أن الدورات التدريبية تمتاز بالتنوع وشموليتها لكافة التخصصات، لافتا إلى أن الإدارة وضعت حزمة برامج متكاملة ومتخصصة في تأهيل وتطوير المعلمين المستجدين، بحيث يستهدف التطوير والتأهيل كافة الجوانب لدى المتدرب، مبينا أنه تم إجراء عدد من الدراسات على قياس أثر التدريب على أداء المعلم في الميدان، وأظهرت جميع هذه الدراسات والمتابعات أن البرامج تنال رضى المتدربين واستحسانهم، خاصة أن الإدارة وضعت ضوابط شاملة ودقيقة في إجازة البرامج في الخطة السنوية.