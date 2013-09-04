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تقرير: تناول لحم الغزلان والآيائل يخفض مستوى ذكاء الأطفال

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تقرير: تناول لحم الغزلان والآيائل يخفض مستوى ذكاء الأطفال تقرير: تناول لحم الغزلان والآيائل يخفض مستوى ذكاء الأطفال

أفاد تقرير جديد بأن تناول لحم الآيائل والغزلان التى يتم اصطيادها فى البرية ربما يخفض ذكاء الأطفال ويسبب تلفا فى المخ.

وجاء فى التقرير الصادر عن هيئة سلامة الغذاء النرويجية، بأنهم رصدوا كميات عالية من الرصاص فى لحم الغزلان والآيائل.

وقالت "كاثرين سفيندلاند" من هيئة سلامة الغذاء إن "الأطفال الذين يتناولون مثل هذا اللحم يمكنهم أن يعانوا من انخفاض طفيف فى مستوى الذكاء"، مشيرة بأن الرصاص يؤثر على نمو الجهاز العصبى المركزى.

وقامت الهيئة بوضع التقرير بناء على تفويض من اللجنة العلمية للغذاء فى النرويج التى اكتشفت أن كمية الرصاص التى عثر عليها فى اللحم تتأرجح بشدة من نحو 30ر0 ملليجرام لكل كيلو إلى 110 ملليجرامات.

ونصح التقرير، الذى ينشر قبل بدء موسم صيد الآيائل فى النرويج، الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتجنب تناول الكثير من هذه اللحوم.

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مصر 365