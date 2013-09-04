نقابة الدعاة تنظم حملة "وأن المساجد لله" بـ 18 محافظة

تنظم نقابة الأئمة والدعاة حملة بعنوان: "وأن المساجد لله"، بمشاركة جميع أعضاء النقابة فى 18 محافظة، هى: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج وأسوان والإسماعلية.

ويشارك فى الحملة عدد من القنوات المصرية ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك بداية من 15 سبتمبر الجارى وحتى نهاية الشهر، وسوف تعلن الحملة أرقام وتليفونات منسقى الحملة فى هذه المحافظات.

من جانبه أكد عبد الغنى هندى، المتحدث باسم النقابة، أن الحملة تهدف إلى عودة الدور الدعوى والتربوى للمسجد والتعليمى بعيدا عن ممارسة التحزب والسياسة، وترحب النقابة بكل مشاركة من أى الجهات فى هذه الحملة.