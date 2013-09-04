أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الهلال الأحمر يواصل في باكستان تنفيذ المرحلة 2 من مبادرة كسوة مليون طفل محروم

Google+ Print
الهلال الأحمر يواصل في باكستان تنفيذ المرحلة 2 من مبادرة كسوة مليون طفل محروم الهلال الأحمر يواصل في باكستان تنفيذ المرحلة 2 من مبادرة كسوة مليون طفل محروم

واصل مدير المكتب الدائم لهيئة الهلال الأحمر الاماراتي في إسلام أباد حمد عبدالله آل علي والعاملون والمتطوعون التابعون للمكتب جولاتهم في مدن إقليم السند جنوبي باكستان، وذلك استمراراً للمرحلة الثانية من حملة كسوة مليون طفل محروم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقام مكتب الهلال الأحمر بالتعاون مع القنصلية العامة للدولة في كراتشي بتوزيع الكسوة على ألفي طفل في مدينة لاركانا إلى جانب ألفي طفل في بلدة قمبر كوت، وذلك بحضور مفوض الشرطة وأعضاء الإدارة المحلية في المكانين.

وتقدم المسؤول الإداري في لاركانا بالشكر لقيادة دولة الإمارات على أعمالها الخيرية والانسانية التي تخفف من معاناة أبناء هذا الشعب من تبعات الكوارث الطبيعية.. معرباً عن امتنانه لهدية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للاطفال المحرومين.

وقال مدير مكتب الهلال الأحمر حمد عبدالله آل علي إن الهيئة مدت يد العون إلى الشرائح الضعيفة في المجتمع الباكستاني في كل الأوقات وحرصت في جولاتها الحالية بالمناطق الفقيرة في السند على إيصال الكسوة إلى الأطفال المحرومين وأطفال الأسر الفقيرة وتقوم بأنشطتها الإغاثية وأعمالها الخيرية والإنسانية في العديد من دول العالم بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر.

وشكر مدير المكتب مفوض الشرطة وأعضاء الإدارات المحلية على الترتيبات الخاصة لاستقبال فريق الهلال الأحمر والترحيب الذي قوبل به من أبناء هذه المناطق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية