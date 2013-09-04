الهلال الأحمر يواصل في باكستان تنفيذ المرحلة 2 من مبادرة كسوة مليون طفل محروم

واصل مدير المكتب الدائم لهيئة الهلال الأحمر الاماراتي في إسلام أباد حمد عبدالله آل علي والعاملون والمتطوعون التابعون للمكتب جولاتهم في مدن إقليم السند جنوبي باكستان، وذلك استمراراً للمرحلة الثانية من حملة كسوة مليون طفل محروم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقام مكتب الهلال الأحمر بالتعاون مع القنصلية العامة للدولة في كراتشي بتوزيع الكسوة على ألفي طفل في مدينة لاركانا إلى جانب ألفي طفل في بلدة قمبر كوت، وذلك بحضور مفوض الشرطة وأعضاء الإدارة المحلية في المكانين.

وتقدم المسؤول الإداري في لاركانا بالشكر لقيادة دولة الإمارات على أعمالها الخيرية والانسانية التي تخفف من معاناة أبناء هذا الشعب من تبعات الكوارث الطبيعية.. معرباً عن امتنانه لهدية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للاطفال المحرومين.

وقال مدير مكتب الهلال الأحمر حمد عبدالله آل علي إن الهيئة مدت يد العون إلى الشرائح الضعيفة في المجتمع الباكستاني في كل الأوقات وحرصت في جولاتها الحالية بالمناطق الفقيرة في السند على إيصال الكسوة إلى الأطفال المحرومين وأطفال الأسر الفقيرة وتقوم بأنشطتها الإغاثية وأعمالها الخيرية والإنسانية في العديد من دول العالم بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر.

وشكر مدير المكتب مفوض الشرطة وأعضاء الإدارات المحلية على الترتيبات الخاصة لاستقبال فريق الهلال الأحمر والترحيب الذي قوبل به من أبناء هذه المناطق .