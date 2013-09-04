قبول 1000 طالب وطالبة في معهد الدراسات الإسلامية والعربية

اعتمد جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي قائمة الطلبة الجدد المقبولين للعام الجامعي الجديد 2013 - 2014 في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، حيث تم قبول ألف طالب وطالبة موزعين إلى 400 طالب وطالبة في قسم الدراسات الإسلامية و 600 طالب وطالبة في قسم اللغة العربية وآدابهـا، وبهذا سيكون العدد الإجمالي لطلبة الكلية في العام الجامعي 2013 2014 وصل إلى 3040 طالباً وطالبة.

وأشاد الماجد بالإقبال المتزايد من قبل الطلاب والطالبات الذين أكملوا الثانوية العامة من طلبة دولة الإمارات ودول مجلس التعـاون الخليجـي.

وصرح الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير الكلية أنه نظراً لإقبال الطلبة على التسجيل وجه جمعة الماجد باستغلال الطاقة القصوى للكلية لقبول أكبر دفعة ممكنة. كما وجه بتوفير كافة الخدمات العلمية والأكاديمية المتاحة للطلبة.

وأشار إلى أن الكلية في سعيها الدائم لخدمة المرأة الإماراتية والخليجية وتوفير فرص التعليم لها، حيث بلغت نسبة الطالبات المنتظمات حالياً 85 % من إجمالي عدد طلبة الكلية، قد أكملت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلبة، حيث تم التعاقد مع (22) عضو هيئة تدريس جدد من ذوي الخبرة والكفاءة، كما اكتمل تهيئة قاعات الدراسة لتستوعب التوزيع الجديد للشعب الدراسية بالإضافة إلى تجهيز اسطول الحافلات حيث تم شراء (13) حافلة جديدة ليصل عدد الحافلات إلى 82 حافلة تقوم بنقل الطالبات مجاناً إلى (140) محطة في كافة إمارات الدولة. وستبدأ الدراسة يوم الأحد المقبل. (الأسماء موجودة على موقع البيان الإلكتروني)