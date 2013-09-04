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تعريف بالتدريب الإلكتروني في شرطة الشارقة

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تعريف بالتدريب الإلكتروني في شرطة الشارقة تعريف بالتدريب الإلكتروني في شرطة الشارقة

نظمت إدارة معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة محاضرة تعريفية حول برنامج التدريب الالكتروني بأكاديمية العلوم الشرطية قدمها المقدم الدكتور خالد الحمادي مدير إدارة معهد التدريب. حيث قدم فكرة عامة عن البرنامج التدريبي وأهميته لاستثمار الموارد البشرية، اذ بادرت ادارة معهد تدريب الشرطة وبتوجيهات من اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة إلى إدخال منهجية التدريب الالكتروني إلى وسائل التدريب المعتمدة في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأوضح المقدم الحمادي مميزات البرنامج، من خلال توفير الحلول المثالية والشاملة بما يتناسب مع جميع الاحتياجات التدريبية، بالاضافة الى توفير الوقت والجهد والمال، والتعلم في أي وقت في اليوم وخلال 24 ساعة، وسهولة المادة العلمية وإمكانية مراجعتها في أي وقت، بالاضافة الى زيادة ثقافة الموظفين بالتعامل مع البرامج الالكترونية، وعدم تطلب تفريغ الموظف، كما أنها تتوافق مع جميع أنظمة الحاسوب.

وأضاف مدير ادارة معهد التدريب أن البرنامج ساهم في تنمية مهارات الشخصية بنسبة 90%، ووفر الوقت من خلال الاعتماد على الحاسب الآلي والانترنت، كما يمكن التدريب في مختلف الأماكن، كما ان المادة العلمية تستخدم لعدة أساليب مختلفة كالرسوم البيانية والمحاكاة وأفلام تدريبية ومؤشرات صوتية وتعليم تفاعلي ونماذج الاستخدام العملي هذا وبالاضافة ان البرنامج يوفر قاموسا لكافة المصلحات العلمية.

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