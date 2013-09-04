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مدير الصحة يوجّه بتكثيف الإجراءات الاحترازية استعداداً للحج

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مدير الصحة يوجّه بتكثيف الإجراءات الاحترازية استعداداً للحج مدير الصحة يوجّه بتكثيف الإجراءات الاحترازية استعداداً للحج

 حسين هزازي (جدة)

شدد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي محمد باداود، على ضرورة التجهيز والاستعداد المتكامل لكافة المرافق الصحية التابعة لإدارته بمحافظة جدة وتوابعها لبدء العمل في استقبال وخدمة حجاج بيت الله الحرام الذين سيبدأون في التوافد على المملكة منذ بداية شهر ذي القعدة القادم بمشيئة الله تعالى. ووجه الإدارات المعنية بصحة جدة كإدارة الإمداد الطبي وإدارة شؤون الموظفين وغيرها من الإدارات بالمسارعة في إمداد المستشفيات ومراكز المراقبة الصحية في كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومستشفى الملك سعود بالأعداد الكافية من الكوادر الطبية والفنية والإدارية بالإضافة إلى التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل هذه المرافق بكامل طاقتها، جاء ذلك خلال ترؤس مدير صحة جدة للاجتماع التحضيري للجنة الطوارئ بصحة جدة مساء أمس الأول بحضور مساعديه ومديري الإدارات المعنية بالطوارئ وشؤون الحج بصحة جدة. كما وجه مدير الشؤون الصحية في الاجتماع بالحد من منح الإجازات للموظفين وتخفيض الإجازات خلال هذه الفترة كإجراء سنوي في كل عام لما تكون عليه وزارة الصحة وكافة الوزارات الأخرى التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن. وناقش المجتمعون عدد من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع من أهمها التركيز على تنفيذ البرامج والإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية المقرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالإضافة إلى الاستمرار في عمل التجارب الفرضية من قبل إدارة الطوارئ والخدمات الإسعافية بصحة جدة بهدف اختبار جاهزية المستشفيات وأقسام الطوارئ وكذلك الطواقم الطبية والتمريضية من العاملين في هذه المرافق.

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