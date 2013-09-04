«مبادرة بلدية بريمان» تنظف 50 مدرسة من الفئران والبعوض

محمد حضاض (جدة)

نجحت مبادرة بلدية بريمان في تطهير 50 مدرسة للبنين والبنات شرقي جدة من الغبار والفئران والقوارض والبعوض مع بدء العام الدراسي الجديد. وانطلقت المبادرة تحت مسمى (عودا حميدا لطلابنا) وشارك فيها أكثر من 80 فردا يتقدمهم رئيس بلدية بريمان المهندس عبد الله العجمي ورؤساء الأقسام ومراقبو الفرع، بالإضافة إلى عمال النظافة الذين تجاوزوا الـ 50 عاملا، واستهدفت المدارس الواقعة في نطاق مسؤولية الفرع في الأحياء الشرقية لجدة.وزارت الفرق الميدانية التي تم تشكيلها مدارس شرقي جدة حيث خصصت يومي الأربعاء والخميس الماضيين لمدارس الأبناء، والجمعة والسبت لمدارس البنات، وتمكنت الحملة من تنظيف الساحات المحيطة بالمدارس ورشها بالمبيدات للقضاء على البعوض، ووضع السموم في الأماكن المحيطة بالمدارس لقتل الفئران، بالإضافة إلى رفع كافة المخلفات القريبة من المدارس خلال فترة وجيزة.من جهته قال لـ «عكاظ» رئيس بلدية بريمان المهندس عبد الله العجمي إن الفكرة جاءت بهدف تجهيز المدارس بالشكل اللائق للطلاب قبل الدخول في العام الدراسي الجديد. وأوضح المهندس العجمي بأن الحملة تمكنت من تنظيف جميع الأرصفة والأراضي المجاورة والمحيطة بالمدارس، وإزالة كميات كبيرة من المخلفات وتهذيب الحدائق المجاورة، ورش جميع مدارس البنين والبنات لمكافحة الفئران والبعوض والقوارض خلال فترة قياسية لم تتجاوز الأربعة أيام بالتنسيق مع مديري تلك المدارس.وأضاف: خلال الحملة التي شاركتنا فيها شركة النظافة بفاعلية لاحظنا تواجد العديد من الكتابات الخادشة للحياء على جدران المدارس، وقررنا محو تلك الكتابات باستخدام دهان مخصص لذلك، مع تأمين محطات الكهرباء المهملة وتأمين أغطية لبعض الخزانات المفتوحة والخطيرة، ورفع السيارات الخربة من محيط المدارس.وكشف العجمي عن وجود بعض الملاحظات الأخرى التي استدعت مخاطبة بعض الجهات المعنية لتلافيها، حيث تمت مخاطبة إدارة الطرق لسفلتة بعض الشوارع المحيطة بالمدارس وصيانة البعض منها وطلب تزويد بعضها بمطبات صناعية، والتنسيق مع إدارة التشجير بالملاحظات الخاصة بالحدائق المجاورة للمدارس، ومخاطبة شركة الكهرباء لإصلاح التلفيات التي تم تسجيلها على محطات الكهرباء، والتنسيق مع إدارة الإنارة لتلافي بعض السلبيات الموجودة في أعمدة الإنارة المحيطة بالمدارس..في نفس السياق وفرت الحملة حاويات كبيرة إضافية للمدارس لرمي النفايات وتزويد معظم المدارس بحاويات داخلية جديدة، مع تنظيف الحاويات الموجودة وغسل الأرصفة المحيطة بالمدارس، وإزالة مجموعة كبيرة من مظلات السيارات العشوائية المقامة على جدران المدارس.