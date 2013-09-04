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الجمعة.. عمومية عادية لنقابة العلاج الطبيعى لاعتماد الميزانية

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الجمعة.. عمومية عادية لنقابة العلاج الطبيعى لاعتماد الميزانية الجمعة.. عمومية عادية لنقابة العلاج الطبيعى لاعتماد الميزانية

تعقد النقابة العامة للعلاج الطبيعى جمعية عمومية عادية، الجمعة المقبلة، بمقر نقابة التطبيقيين، بالعباسية، للتصديق على الميزانية، ومناقشة تقرير الأمين العام، فضلا عن بحث أزمتى قانون كادر العاملين فى المهن الطبية، والقبول فى الجامعات الخاصة.
> جدير بالذكر أن الجمعية العمومية العادية فى انعقادها الثانى هذا العام، تنعقد بحضور أى عدد بعد تأجيل الانعقاد الذى كان مقررا منذ أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانونى لصحة الانعقاد بحضور نصف عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة والمسددين لاشتراكات 2012.

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