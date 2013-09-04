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"النجمى" رئيساً لـ"الدفاع عن صحفيى مصر" خلفاً للراحل سيد فتحى

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"النجمى" رئيساً لـ"الدفاع عن صحفيى مصر" خلفاً للراحل سيد فتحى "النجمى" رئيساً لـ"الدفاع عن صحفيى مصر" خلفاً للراحل سيد فتحى

اختارت جبهة الدفاع عن صحفيى فى اجتماعها، مساء أمس الثلاثاء، بمركز الهلالى للحريات، المحامى بالنقض ورئيس جمعية الدفاع العربى عاطف النجمى رئيساً جديداً لها خلفاً للمناضل الراحل سيد فتحى.

وأضافت الجبهة، فى بيان لها، أنهم ناقشوا كيفية التصدى للانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون فى ظل زيادتها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

وقال المحامى عاطف النجمى والرئيس الجديد للجبهة، إن الجبهة ستتعاون مع كافة النقابات الصحفية والكيانات الحقوقية للدفاع عن الصحفيين والإعلاميين دون تمييز، موضحاً أنه سيبدأ بمخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة بالتعامل مع الصحفيين من أجل تعريفهم بالجبهة وأهدافها ودورها، مشيراً إلى أنه يهدف إلى أن تكون الجبهة المرجع الرئيسى للصحفيين عند تعرضهم لأى انتهاك أو اعتداء أثناء أداء عملهم، مؤكداً أن الهدف من العمل بالجبهة هو فكرة تسخير الجماعة للدفاع عن الفرد من أجل توفير مناخ آمن له يساعده على أداء واجبه.

ودعا "النجمى" كافة المهتمين بالشأن الصحفى والحقوقى للانضمام إلى عضوية الجبهة من أجل تحقيق أهدافها وتشكيل جبهة قوية تساعد على حفظ حقوق الصحفيين والدفاع عنهم فى كافة المحافل.

يذكر أن الجبهة تم إنشاؤها فى شهر مايو من العام الماضى بالتعاون بين نقابة الصحفيين الإلكترونيين ومركز الهلالى للحريات، ومن أهم أهدافها الدفاع القانونى والحقوقى عن جميع الصحفيين والإعلاميين فى حالة تعرضهم لأى اضطهاد سياسى أو قانونى أو مهنى، وتوفير معلومات حول عمليات الانتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين فى مصر والعالم، وتوفير المعلومات القانونية للصحفيين والإعلاميين لمساعدتهم فى أداء رسالتهم الإعلامية بأمان، وعمل نشرة دورية حول الحريات الصحفية والإعلامية فى مصر، وتوفير خط ساخن للصحفيين يمكن اللجوء إليه فى حالة تعرضهم لأى مشكلة قانونية ذات صلة بالعمل الصحفى والإعلامى.

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مصر 365

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