جامعه الأزهر: الهندسية للقوات المسلحة تصلح مطابخ المدن الجامعية

أكد الدكتور أحمد حسنى نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة أجرت العديد من الإجراءات والاستعدادات للعام الدراسى الجديد، حيث تعاقدت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة لإصلاح الأعطال الهندسية بالمطابخ الخاصة بالمدن وبالمبانى وتوصيلات المياه والكهرباء والحوائط.

وأضاف حسنى لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة قللت عدد القبول عن الأعوام الماضية بنسبة 35%، وهى النسبة التى تم زيادتها الأعوام الماضية، وتفوق قدرات وإمكانيات المدن الجامعية، وكانت تسبب مشاكل الضغط على المرافق والخدمات.

وأشار حسنى إلى أن الجامعة تعاقدت مع شركات نظافة وأمن وأنشأت استراحات للطلاب للمذاكرة، وجارى إضافة خدمات أخرى للطلاب خلال الأيام القادمة، وحتى بدء الدراسة.