زعماء لجنة بمجلس الشيوخ يتوصلون لاتفاق على مسودة تفويض في سوريا

إذا وافقت اللجنة على المسودة بعد التصويت سيعرض على مجلس الشيوخ في التاسع من سبتمبر

كتب : رويترز الأربعاء 04-09-2013 05:19

قال زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إنهم توصلوا لاتفاق أمس على مسودة تفويض لاستخدام القوة العسكرية في سوريا.

وذكر زعماء اللجنة أن مشروع القرار يضع حدا زمنيا 60 يوما للعمل العسكري في سوريا مع جواز مده مرة واحدة 30 يوما بشروط معينة، ويتضمن المشروع كما ورد في مسودة الوثيقة بندا يحظر أي استخدام للقوات المسلحة الأمريكية على الأرض في سوريا.

كما أنه من المقرر أن تجري اللجنة تصويتا على مسودة القرار اليوم الأربعاء، وإذا وافقت عليه اللجنة فسوف يرسل إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته بعد عودة الأعضاء من عطلتهم الصيفية في التاسع من سبتمبر.