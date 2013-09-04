إصابة 4 نزلاء في فرضية حريق بسجن رنية

فايز السبيعي (رنية)

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة في حريق شب في احد عنابر سجن محافظة رنية، وذلك من خلال تجربة فرضية نفذتها وحدة سجون رنية حيث بدأت الفرضية بتلقي غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني في رنية بلاغا من وحدة سجون رنية يفيد باندلاع حريق في احد العنابر وعلى الفور انتقلت فرق الاطفاء والانقاذ وسيارات الاسعاف بقيادة مدير ادارة الدفاع المدني برنية المقدم محمد غالب الشريف والرائد مسفر البقمي وبمشاركة الهلال الأحمر والمرور والبلدية ووزارة الصحة وشركة الكهرباء وتم فصل التيار الكهربائي واخلاء المحتجزين الى الجناح الاحتياطي واجراء الاسعافات لـ4 مصابين؛ حالتان تم علاجهما في الموقع وحالتان تم نقلهما بواسطة الهلال الاحمر واسعاف الصحة لمستشفى رنية العام. وتمت الفرضية بمتابعة من مدير سجون الطائف المكلف العميد دخيل الطلحي وبحضور مدير شعبة السلامة المقدم حسين الشريف ومدير مكتب مدير سجون الطائف النقيب محمد عقاب الحارثي ومدير وحدة سجون رنية الملازم أول عبدالعزيز المولد.وأوضح المقدم حسين الشريف مدير شعبة السلامة أنه تمت السيطرة على الحريق الوهمي خلال هذه الافتراضية وتم اخلاء النزلاء فيما اصيب 4 نزلاء؛ حالتان تم علاجهما في الموقع وحالتان تم نقلهما لمستشفى رنية العام.