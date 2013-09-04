..وفرضية تحلية القنفذة تنقل حالتين للمستشفى

إبراهيم المتحمي (القنفذة)

قامت محطة تحلية القنفذة بإجراء تجربة فرضية لحريق وهمي يوم أمس الأول بمشاركة معظم القطاعات الحكومية المعنية في محافظة القنفذة، وهي الدفاع المدني، الهلال الأحمر، الشؤون الصحية، سلاح الحدود، الشرطة والمرور.وكانت التجربة التي أشرف عليها مدير محطة تحلية القنفذة المهندس صالح بالبيد رئيس لجنة الطوارئ بالمحطة وأعضاء اللجنة، عبارة عن حريق في منطقة خزانات الوقود نتج عن تكون شرارة نتيجة تفريغ ناقلة ديزل في أحد خزانات الوقود، ما أدى إلى اشتعال في أحد مضخات سحب الوقود، وتمت مباشرة الحادث فورا من قبل لجنة الطوارئ بالمحطة، كما تم استدعاء الدفاع المدني الذي وصل بكامل وحداته في غضون تسع دقائق، واستلام الموقع ومباشرة الحادث، وقد تم الانتهاء من مباشرة الحريق خلال ست دقائق، وتم نقل حالتين مصابتين إلى مستشفى محافظة القنفذة العام بواسطة الهلال الأحمر، وتم تقديم العلاج اللازم لهما في المستشفى. وبعد إعلان انتهاء حالة الطوارئ بالمحطة تم عقد اجتماع في إدارة المحطة بحضور جميع الجهات المشاركة في التجربة الفرضية، حيث تم استعراض السلبيات والإيجابيات المصاحبة لهذه التجربة وكتابة التوصيات اللازمة.