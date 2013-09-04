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دراسة: تغيير التعبير الجينى فى جين واحد يطيل العمر بنسبة 20%

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دراسة: تغيير التعبير الجينى فى جين واحد يطيل العمر بنسبة 20% دراسة: تغيير التعبير الجينى فى جين واحد يطيل العمر بنسبة 20%

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى إمكانية تغيير التعبير الجينى فى جين واحد لدى الفئران، وهو التغيير الذى من شأنه إطالة أعمارهم بنسبة 20% وفقا لأحدث التقارير المنشورة فى العدد الأخير من دورية "الخلايا" الطبية.

كان الباحثون "بالمعاهد الوطنية للصحة" قد أجروا أبحاثهم على مجموعة من فئران التجارب استهدفت أحد الجينات - والذى أطلق عليه أسم " أم. تى . أوه .أر" والمعنى بالطاقة والتمثيل الغذائى فى الجسم - على تغيير التعبير الجينى له بهذا الجين والمرتبط بإطالة العمر الافتراضى للفئران.

ومن ناحية أخرى، عكف الباحثون على استنباط مجموعة من فئران التجارب تعمل على إفراز بروتينات هذا الجين بمعدلات أقل بنسبة 25% بالمقارنة بالفئران العادية.

ولاحظ بأنه على الرغم من أن الفئران المعدلة وراثيا كانت أصغر حجما بالمقارنة بمثيلتها العادية إلا أن النتائج أظهرت أن متوسط أعمار الفئران المستنبطة كان 28 شهرا للذكور، ونحو 31,1 شهرا للإناث بالمقارنة بقرابة 22,9 شهرا للذكور فى الفئران العادية و 26,5 أشهر للإناث الفئران العادية. وتماثل هذه الزيادة رفع متوسط عمر الإنسان على مدى 16 عاما من 79 إلى 95 .

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مصر 365