دراسة تثير تساؤلات حول دواء قلب جديد

كشفت دراسة إكلينيكية محدودة قدمت إلى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب الذى عقد فى أمستردام، أن التجربة الواقعية تشير إلى أن المرضى يتوقفون عادة عن استخدام عقار القلب الجديد (بريلينتا) الذى تنتجه شركة استرا زينيكا.

وقد تثير الدراسة تساؤلات حول الدواء الذى تسعى الشركة المنتجة أن يحل محل أدوية قديمة، ستفقد الحماية التى توفرها لها براءة الاختراع لكن شركة استرا زينيكا نفسها قللت من أهمية الدراسة.

وشملت الدراسة التى قدمت أمس الثلاثاء، إلى المؤتمر 367 مريضا وأظهرت أن 14 فى المائة من المرضى توقفوا عن أخذ الدواء الذى يزيد من سيولة الدم قبل الموعد الذى قرره لهم الأطباء وتحولوا إلى أدوية أخرى وعادة ما يرجع ذلك إلى صعوبة فى التنفس.

ويستخدم دواء بريلينتا لمنع تكرار الأزمات القلبية والجلطات الدماغية.

واستمرت الدراسة من ديسمبر عام 2011 حتى نفس الشهر من العام التالى. وقال الدكتور توماس برجميجر من مستشفى سان انطونيو فى هولندا، وزملاؤه أن ترك الدواء بسبب صعوبة التنفس كان أكثر من المتوقع.

وقالت متحدثة باسم شركة استرا زينيكا، إنه على الرغم من أن معدل الانقطاع عن الدواء كان أعلى من المعدل الذى رصدته الدراسة الأصلية التى حصلت الشركة بموجبها على براءة الاختراع، وشملت 18 ألف مريض وحصل بموجبها دواء بريلينتا على الرخصة إلا أن المعدل يماثل المعدل الذى سجل بالنسبة للدواء المنافس (بلافيكس) الذى تنتجه شركة سانوفى.