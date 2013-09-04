طيارو طائرات التجسس الأمريكية معرضون للإصابة بتلف فى خلايا المخ

كشفت الدراسة الحديثة التى أجريت على مائة من طيارى السلاح الجوى الأمريكى يحلقون على مستويات مرتفعة للغاية، تصل إلى أعلى من 19 ألف متر بطائرات التجسس/ يو- 2/ معرضون للإصابة بتلف فى خلايا المخ .

و أشارت الدراسة إلى أن هؤلاء الطيارين معرضين بنحو ثلاثة أضعاف لهذا الخلل فى مستوى المادة البيضاء، ليصل حجمها إلى أربعة أضعاف بالمقارنة بحجمها لدى زملائهم العاديين.

وقد تزايد فى الفترة الأخيرة هذا الخلل بسبب كثرة الرحلات التى قاموا بها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأطباء لم يلاحظوا أية آثار أو عواقب على الذاكرة حتى الآن.