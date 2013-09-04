105 محاضر مخالفات تموينية خلال أغسطس بقنا

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مباحث التموين حملات مكثفة خلال شهر أغسطس لضبط السوق القنائى، ورصد محاولات البعض لاستغلال الأزمات المفتعلة، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بتشديد الرقابة التموينية على المخابز والمستودعات ومحطات توزيع المواد البترولية والأسواق.

أسفرت الحملات عن تحرير 105محاضر لمخالفات تموينية، مختلفة منهم 83 محضرا بينها 46 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و6 محاضر لإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و12محضرا للتصرف فى حصة الدقيق وتجميعه وامتناع عن بيع الخبز البلدى و19 محضرا للتوقف عن الإنتاج وعدم انتظام سجل حركه القيد ومواعيد العمل.

فيما تم تحرير 3 محاضر لمحطات البنزين ما بين عدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية وبيع بنزين 80 بأزيد من السعر فى السوق السوداء و3 محاضر بيع إسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر.

وأكد الهجان أن الحملات جاءت للحد من تلاعب تجار المواد التموينية بالأسعار حيث تم تحرير 15 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع والاستيلاء على المقررات التموينية وصرفها دون وجه حق، كما تم تحرير محضر لعدم الإخطار عن حركة الأسمنت الشهرية.