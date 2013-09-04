بالصور| جينيفر لوبيز تتسوق مع طفلتها بدون مكياج في لوس أنجلوس

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 04-09-2013 04:17

خرجت نجمة الغناء والتمثيل الأمريكية جينيفر لوبيز بصحبة طفلتها الصغيرة إيمي، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، إلى شوارع ضاحية كالاباساس في مدينة لوس أنجلوس.

ولم تستخدم لوبيز، 44 عاما، أي مكياج أو مساحيق تجميل أثناء هذه الجولة، بل اكتفت بلملمة شعرها إلى أعلى وارتداء ملابس بسيطة عبارة عن قميص أسود وسروال أبيض رياضي، كما ارتدت "شبشب" صغير الحجم في قدميها.

وقضت النجمة الأمريكية ساعات مع ابنتها داخل أحد متاجر الملابس الشهيرة هناك، حيث فحصت كل قطعة ملابس موجودة، حتى شوهدت خارجة منه، بينما تحمل ابنتها إيمي حقيبتين ورقيتين محملتين بالملابس.