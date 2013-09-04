أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| جينيفر لوبيز تتسوق مع طفلتها بدون مكياج في لوس أنجلوس

Google+ Print
بالصور| جينيفر لوبيز تتسوق مع طفلتها بدون مكياج في لوس أنجلوس بالصور| جينيفر لوبيز تتسوق مع طفلتها بدون مكياج في لوس أنجلوس

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 04-09-2013 04:17

خرجت نجمة الغناء والتمثيل الأمريكية جينيفر لوبيز بصحبة طفلتها الصغيرة إيمي، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، إلى شوارع ضاحية كالاباساس في مدينة لوس أنجلوس.

ولم تستخدم لوبيز، 44 عاما، أي مكياج أو مساحيق تجميل أثناء هذه الجولة، بل اكتفت بلملمة شعرها إلى أعلى وارتداء ملابس بسيطة عبارة عن قميص أسود وسروال أبيض رياضي، كما ارتدت "شبشب" صغير الحجم في قدميها.

وقضت النجمة الأمريكية ساعات مع ابنتها داخل أحد متاجر الملابس الشهيرة هناك، حيث فحصت كل قطعة ملابس موجودة، حتى شوهدت خارجة منه، بينما تحمل ابنتها إيمي حقيبتين ورقيتين محملتين بالملابس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام