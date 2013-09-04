سكارليت جوهانسون تظهر في مقدمة تشويقية لفيلمها القادم Under The Skin

كتب : عمرو عز الدين منذ 5 دقائق

طرحت شركة "فيلم4" أول مقدمة تشويقية لفيلم الخيال العلمي والغموض الجديد Under The Skin، والذي تقوم ببطولته النجمة الأمريكية الشابة سكارليت جوهانسن، ويخرجه الإنجليزي جوناثان جليزر، والذي يدور حول كائن فضائي على سطح كوكب الأرض يتخذ هيئة بشرية في رحلته.

المقدمة التشويقية تظهر جوهانسن كهيئة آدمية وغلاف بشري للكائن الفضائي المفترس والشره، حيث يستخدمها الكائن كغلاف جذاب ومثير يستطيع من خلاله جذب فرائسه وإيقاعها في شباكه.

الفيلم يعرض حاليا في مهرجان فينيسيا الدولي رقم 70، ولم يتحدد موعد عرضه جماهيريا بعد.