أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

سكارليت جوهانسون تظهر في مقدمة تشويقية لفيلمها القادم Under The Skin

Google+ Print
سكارليت جوهانسون تظهر في مقدمة تشويقية لفيلمها القادم Under The Skin سكارليت جوهانسون تظهر في مقدمة تشويقية لفيلمها القادم Under The Skin

كتب : عمرو عز الدين منذ 5 دقائق

طرحت شركة "فيلم4" أول مقدمة تشويقية لفيلم الخيال العلمي والغموض الجديد Under The Skin، والذي تقوم ببطولته النجمة الأمريكية الشابة سكارليت جوهانسن، ويخرجه الإنجليزي جوناثان جليزر، والذي يدور حول كائن فضائي على سطح كوكب الأرض يتخذ هيئة بشرية في رحلته.

المقدمة التشويقية تظهر جوهانسن كهيئة آدمية وغلاف بشري للكائن الفضائي المفترس والشره، حيث يستخدمها الكائن كغلاف جذاب ومثير يستطيع من خلاله جذب فرائسه وإيقاعها في شباكه.

الفيلم يعرض حاليا في مهرجان فينيسيا الدولي رقم 70، ولم يتحدد موعد عرضه جماهيريا بعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام